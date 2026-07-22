Théâtre Cochons d’Inde Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Théâtre Cochons d’Inde

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Nomée aux Molières 2026 pour le prix de la Meilleure comédie. Venez découvrir la drôlerie d’une situation irréaliste imaginée par Sébastien Thiéry!

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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Nominated for the 2026 Molière Awards in the Best Comedy category. Come discover “the humor of an unrealistic situation imagined by Sébastien Thiéry!”

L’événement Théâtre Cochons d’Inde Montluçon a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme