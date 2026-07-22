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AGENDA · Montluçon

Théâtre Cochons d’Inde Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Adresse
Place de la Comédie
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Théâtre Cochons d’Inde

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :
2026-10-08

Nomée aux Molières 2026 pour le prix de la Meilleure comédie. Venez découvrir la drôlerie d’une situation irréaliste imaginée par Sébastien Thiéry!
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Nominated for the 2026 Molière Awards in the Best Comedy category. Come discover “the humor of an unrealistic situation imagined by Sébastien Thiéry!”

L’événement Théâtre Cochons d’Inde Montluçon a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme

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