Théâtre Comédie ‘Fallait pas le dire’ Salle Polyvalente Fontvieille

Fontvieille

Théâtre Comédie ‘Fallait pas le dire’

Samedi 16 mai 2026 à partir de 20h30. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Théâtre Comédie ‘Fallait pas le dire’ par le groupe Les Troubadours Arlésiens

Résumé: Aujourd’hui, tout est sujet à discussion. Ce couple va s’en donner à cœur joie: trottinette, chirurgie esthétique, secret de famille, écologie…. Elle et Lui se disent et se contredisent en 13 saynètes irrésistible.

On se sent intimement concernés par les propos des deux acteurs car leurs questions, nous nous les sommes tous posées un jour.

‘Fallait pas le dire’ est un leçon d’humilité à une époque ou tout le monde se doit d’avoir un avis sur tout…



Mise en scène: Les Troubadours Arlésiens Myriam Tranchand

Distribution: Isabelle et Michel Malartre .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Theatre Comedy: “You Shouldn’t Have Said That” by the group Les Troubadours Arlésiens

L’événement Théâtre Comédie ‘Fallait pas le dire’ Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles