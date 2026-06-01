Chantilly

Théâtre Crème of throne à Chantilly

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 20:00:00

Date(s) :

2026-06-26

La compagnie de théâtre ATELIER MÔZ vous propose un spectacle inédit sur l’histoire de la crème chantilly.

La compagnie de théâtre ATELIER MÔZ vous propose un spectacle inédit sur l’histoire de la crème chantilly.

Digne représentante de la Couronne d’Angleterre et de la fameuse Crème Anglaise , Emily s’est associée à Robert Duclos, descendant de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et fondateur de la Confrérie des Chevaliers de l’Ordre des Moutardiers Vinaigriers de Dijon, afin qu’ensemble, ils puissent détruire le monopole touristico-gastronomique de la Crème Chantilly en dévoilant sa véritable histoire et en rétablissant la vérité sur ses origines.

Un spectacle diffusé dans le cadre du THALIE FESTIVAL, Festival de la création Artistique dans l’Oise.

Tout public à partir de 8 ans

Interprètes Prisca de Montbel et Samuel Bouchot

Un spectacle de Prisca de Montbel en collaboration avec Florent Pelayo .

34 Rue d’Aumale Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 52 62 84 64 academie.artsdramatiques@gmail.com

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English :

The theater company ATELIER M%D4Z presents a brand-new show about the history of whipped cream.

L’événement Théâtre Crème of throne à Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-06-15 par Chantilly-Senlis Tourisme