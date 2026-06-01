Théâtre Crème of throne à Chantilly Chantilly
Théâtre Crème of throne à Chantilly Chantilly vendredi 26 juin 2026.
Chantilly
Théâtre Crème of throne à Chantilly
34 Rue d’Aumale Chantilly Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 20:00:00
Date(s) :
2026-06-26
La compagnie de théâtre ATELIER MÔZ vous propose un spectacle inédit sur l’histoire de la crème chantilly.
La compagnie de théâtre ATELIER MÔZ vous propose un spectacle inédit sur l’histoire de la crème chantilly.
Digne représentante de la Couronne d’Angleterre et de la fameuse Crème Anglaise , Emily s’est associée à Robert Duclos, descendant de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et fondateur de la Confrérie des Chevaliers de l’Ordre des Moutardiers Vinaigriers de Dijon, afin qu’ensemble, ils puissent détruire le monopole touristico-gastronomique de la Crème Chantilly en dévoilant sa véritable histoire et en rétablissant la vérité sur ses origines.
Un spectacle diffusé dans le cadre du THALIE FESTIVAL, Festival de la création Artistique dans l’Oise.
Tout public à partir de 8 ans
Interprètes Prisca de Montbel et Samuel Bouchot
Un spectacle de Prisca de Montbel en collaboration avec Florent Pelayo .
34 Rue d’Aumale Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 52 62 84 64 academie.artsdramatiques@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The theater company ATELIER M%D4Z presents a brand-new show about the history of whipped cream.
L’événement Théâtre Crème of throne à Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-06-15 par Chantilly-Senlis Tourisme
À voir aussi à Chantilly (Oise)
- CARL COX @ CHATEAU DE CHANTILLY CHATEAU DE CHANTILLY Chantilly 20 juin 2026
- Compétition de Glisse Urbaine au Stade des Bourgognes Chantilly 20 juin 2026
- Festival Gärten Concert au Château de Chantilly Chantilly 26 juin 2026
- Balade Le Massif des Trois Forêts Chantilly avec les Henson Chantilly 27 juin 2026
- Randonnée | Les 60kms de marche de l’Oise Chantilly 27 juin 2026