Théâtre Dans la maison de l’ogre rue des Faucheroux Montluçon
mercredi 14 octobre 2026 · rue des Faucheroux · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Théâtre Dans la maison de l’ogre
rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 18:00:00
fin : 2026-10-17 19:15:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17
C’est un conte d’aujourd’hui, haletant et drôle, qui raconte l’emprise au sein d’une famille recomposée
.
rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s a fast-paced and funny modern-day tale that explores the dynamics within a blended family.
L’événement Théâtre Dans la maison de l’ogre Montluçon a été mis à jour le 2026-07-04 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Exposition La Cité médiévale et ses habitants Espace Boris Vian Montluçon 7 juillet 2026
- Partir en livre Bords du Cher Square Fargin Fayolle Square Fargin Fayolle Montluçon 7 juillet 2026
- Pause déjeuner, pause patrimoine Place Pierre Petit Montluçon 7 juillet 2026
- Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Rue du Château Montluçon 7 juillet 2026
- Partir en livre Jardin des Marais Place de la Fraternité Montluçon 8 juillet 2026