Théâtre Dans la maison de l’ogre rue des Faucheroux Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Théâtre Dans la maison de l’ogre

rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 18:00:00

fin : 2026-10-17 19:15:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17

C’est un conte d’aujourd’hui, haletant et drôle, qui raconte l’emprise au sein d’une famille recomposée

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rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

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English :

It’s a fast-paced and funny modern-day tale that explores the dynamics within a blended family.

L’événement Théâtre Dans la maison de l’ogre Montluçon a été mis à jour le 2026-07-04 par Montluçon Tourisme