Informations pratiques

Salles-la-Source

Théâtre Danton et Robespierre les racines de la liberté

Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-16

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-16

D’Hugues Le Forestier. Cie La Réplique-31-Toulouse. Pièce historique.

Rendez-vous théâtre La petite Scène Cougousse

22 mars 1794, la révolution bourgeoise de 1789 est bien loin. Il n’y a plus de roi, plus d’église, la guerre est partout, aux frontières comme au coeur du pays. La spirale de la violence et de la terreur s’est ouverte. Danton et Robespierre, les deux géants de la Révolution, se rencontrent pour un ultime face-à-face. À l’ombre de la guillotine s’ouvre une lutte fratricide autour des valeurs de liberté et d’égalité, éclairées par un espoir fou de fraternité.

Entre Danton -géant excessif et spontané, amoureux du plaisir, défenseur des droits des femmes- et Robespierre -ascète élégant et inflexible, philosophe de la Révolution- va se jouer un duel à mort. Deux conceptions de la vie, deux visions du bonheur séparent ces deux amis de légende.

Avec Alain Courmont et Bernard Meyer. Mise en scène Giselle Grange.

Verre de vin 2,50 € (samedi et dimanche), assiette gournande 10 € (samedi) 10 .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 61 35 vallondecultures@gmail.com

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English :

By Hugues Le Forestier. La Réplique-31-Toulouse Theater Company. Historical play.

Performance at La Petite Scène Theater Cougousse

L’événement Théâtre Danton et Robespierre les racines de la liberté Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)