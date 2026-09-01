Théâtre Deux folies en faux semblant Cougousse Salles-la-Source
samedi 19 septembre 2026 · Cougousse · Salles-la-Source
Informations pratiques
Salles-la-Source
Théâtre Deux folies en faux semblant
Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
D’Hugues de Rosamel. Cie Un chien sur le toit, Clion sur Seugne-1. Comédie.
Rendez-vous théâtre La petite Scène Cougousse
Lorsque deux femmes se rencontrent dans la salle d’attente de leur psychiatre, c’est une rencontre insolite. Pour l’une, c’est une première consultation, l’autre est visiblement une habituée. S ’établit entre elles un jeu de rôles déjanté, un tourbillon de folie qui va mettre leur puzzle psychique à rude épreuve ! L’art de se faire passer pour celle qu’on n’est pas est toute une technique, et vous n’êtes pas au bout de vos surprises !
Avec Marie Terracher et Pascale Vincent. Mise en scène Antoine Devoucoux.
Verre de vin de Marcillac 2.5€ & Assiette gourmande 10€ (le samedi) 10 .
Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 61 35 vallondecultures@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Hugues de Rosamel. Produced by Un chien sur le toit, Clion-sur-Seugne-1. Comedy.
Theater Event at La petite Scène Cougousse
L’événement Théâtre Deux folies en faux semblant Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Salles-la-Source (Aveyron)
- Exposition Charles De Rodat Salles-la-Source 13 septembre 2026
- Visitez l’église Saint-Austremoine, un édifice remarquable datant du XIe siècle, et partez à la découverte de son histoire et de son patrimoine., Église Saint-Austremoine, Salles-la-Source 19 septembre 2026
- Théâtre Tous différents Cougousse Salles-la-Source 14 octobre 2026
- Théâtre J’avais un beau ballon rouge Cougousse Salles-la-Source 17 octobre 2026
- Théâtre Bataille navale Cougousse Salles-la-Source 21 novembre 2026