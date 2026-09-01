Théâtre Deux folies en faux semblant Cougousse Salles-la-Source

Informations pratiques

Salles-la-Source

Théâtre Deux folies en faux semblant

Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

D’Hugues de Rosamel. Cie Un chien sur le toit, Clion sur Seugne-1. Comédie.

Rendez-vous théâtre La petite Scène Cougousse

Lorsque deux femmes se rencontrent dans la salle d’attente de leur psychiatre, c’est une rencontre insolite. Pour l’une, c’est une première consultation, l’autre est visiblement une habituée. S ’établit entre elles un jeu de rôles déjanté, un tourbillon de folie qui va mettre leur puzzle psychique à rude épreuve ! L’art de se faire passer pour celle qu’on n’est pas est toute une technique, et vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Avec Marie Terracher et Pascale Vincent. Mise en scène Antoine Devoucoux.

Verre de vin de Marcillac 2.5€ & Assiette gourmande 10€ (le samedi) 10 .

Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 61 35 vallondecultures@gmail.com

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English :

By Hugues de Rosamel. Produced by Un chien sur le toit, Clion-sur-Seugne-1. Comedy.

Theater Event at La petite Scène Cougousse

L’événement Théâtre Deux folies en faux semblant Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)