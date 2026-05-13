Théâtre De l’émotion, encore de l’émotion Saint-Maixent-l’École
Théâtre De l’émotion, encore de l’émotion Saint-Maixent-l’École samedi 6 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Théâtre De l’émotion, encore de l’émotion
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
18h00 Le livre magique Contes revisités et inspirés par les enfants
19h15 Le bistrot des émotions Ici on sert une mosaïque d’émotions à consommer sans modération !
19h45 4 fois plutôt qu’urne Champs libre aux émotions … ou presque !
20h30 On croit qu’on vole Madeline, psychiatre expérimentée, voit son univers basculer quand son amie Anne, enquêtrice débarque. .
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 46 50 lenviedenfer@orange.fr
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English : Théâtre De l’émotion, encore de l’émotion
L’événement Théâtre De l’émotion, encore de l’émotion Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre
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