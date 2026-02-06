Théâtre de l’Empreinte Apéro-conversation Tulle

Théâtre de l’Empreinte Apéro-conversation

8 Quai de la République Tulle Corrèze

En dialogue avec Nous étions la forêt d’Agathe Charnet et Après le feu, l’opéra de Sarah Seignobosc, deux spectacles présentés à l’Empreinte en mars 2025, cette ultime tribune sera l’occasion de traverser les utopies critiques du retour à la terre des années 70 jusqu’à aujourd’hui. Si ces expériences sont plutôt connues, le prisme adopté par notre invitée est lui plus singulier puisqu’elle chemine dans ces expériences du point de vue des luttes queer, des lesbiennes séparatistes et des formes de vie écoféministes. Elle y découvre des formes de vie qui inventent d’autres relations à la nature, au travail et à l’économie, tout en sabotant scrupuleusement le système sexe/genre le plan collectif de la subsistance et le plan intime du genre et d’une sexualité arrachée à l’hétérosexualité y est vécu comme indissociable et pris dans un même mouvement. .

