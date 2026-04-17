Théâtre de l’Èvre Lecture itinérante Les Eaux étroites de Julien Gracq Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire
Théâtre de l’Èvre Lecture itinérante Les Eaux étroites de Julien Gracq Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire dimanche 20 septembre 2026.
Mauges-sur-Loire
Théâtre de l’Èvre Lecture itinérante Les Eaux étroites de Julien Gracq
Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
2026 marque le cinquantième anniversaire de la parution des Eaux étroites aux éditions Corti.
Dans le cadre du festival Les Préférences , rendez-vous au Théâtre de l’Èvre et partons avec Ahmed El Falah, comédien et auteur, pour une lecture du récit de Julien Gracq, comme une excursion en barque autour des lieux de l’enfance.
45 minutes Tout public .
Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2026 marks the fiftieth anniversary of the publication of Eaux étroites by Corti.
L’événement Théâtre de l’Èvre Lecture itinérante Les Eaux étroites de Julien Gracq Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Portes ouvertes au Domaine Musset-Roullier La Pommeraye Mauges-sur-Loire 25 avril 2026
- Atelier collage à la librairie Goûter ParChemins Librairie Goûter ParChemins Mauges-sur-Loire 25 avril 2026
- Exposition Patricia DUC et Catherine COLLARD Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire 25 avril 2026
- Conte initiatique et musical La Terrasse de l’Être Le Marillais Mauges-sur-Loire 25 avril 2026
- 2éme Rassemblement-Exposition de véhicules anciens Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 26 avril 2026