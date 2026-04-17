Théâtre de l’Èvre Lecture itinérante Les Eaux étroites de Julien Gracq Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Lecture itinérante Les Eaux étroites de Julien Gracq

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

2026 marque le cinquantième anniversaire de la parution des Eaux étroites aux éditions Corti.

Dans le cadre du festival Les Préférences , rendez-vous au Théâtre de l’Èvre et partons avec Ahmed El Falah, comédien et auteur, pour une lecture du récit de Julien Gracq, comme une excursion en barque autour des lieux de l’enfance.

45 minutes Tout public .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

2026 marks the fiftieth anniversary of the publication of Eaux étroites by Corti.

L’événement Théâtre de l’Èvre Lecture itinérante Les Eaux étroites de Julien Gracq Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges