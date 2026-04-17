Théâtre de l’Èvre Musique et chant d’Amérique du sud Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire
Théâtre de l’Èvre Musique et chant d’Amérique du sud Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire samedi 3 octobre 2026.
Mauges-sur-Loire
Théâtre de l’Èvre Musique et chant d’Amérique du sud
Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez découvrir l’univers musical de Juan Manuel Vazquez !
Né aux abords d’une métropole latino-américaine, Juan Manuel forge sa mélodie à la croisée de ses racines rurales et de sa technique vocale académique.
Guitariste autodidacte, il perpétue des rythmes hérités de son quartier natal et travaille les structures folkloriques sud-américaines. Son répertoire, cartographie des oubliés, déploie des géographies sonores du Río de la Plata aux Andes, ressuscitant récits enfouis et luttes immémoriales.
Tout public 1h .
Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr
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English :
Come and discover the musical universe of Juan Manuel Vazquez!
L’événement Théâtre de l’Èvre Musique et chant d’Amérique du sud Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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