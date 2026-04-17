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Théâtre de l’Èvre Musique et chant d’Amérique du sud Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Musique et chant d’Amérique du sud Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire samedi 3 octobre 2026.

Lieu : Notre-Dame du Marillais

Adresse : 133 Rue du vieux bourg

Ville : 49410 Mauges-sur-Loire

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Musique et chant d’Amérique du sud

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Venez découvrir l’univers musical de Juan Manuel Vazquez !
Né aux abords d’une métropole latino-américaine, Juan Manuel forge sa mélodie à la croisée de ses racines rurales et de sa technique vocale académique.

Guitariste autodidacte, il perpétue des rythmes hérités de son quartier natal et travaille les structures folkloriques sud-américaines. Son répertoire, cartographie des oubliés, déploie des géographies sonores du Río de la Plata aux Andes, ressuscitant récits enfouis et luttes immémoriales.

Tout public 1h   .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21  contact@theatredelevre.fr

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English :

Come and discover the musical universe of Juan Manuel Vazquez!

L’événement Théâtre de l’Èvre Musique et chant d’Amérique du sud Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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