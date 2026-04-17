Théâtre de l’Èvre Saveurs savantes et Jazz Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Saveurs savantes et Jazz

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Pour cette dernière date de saison, on mélange la Science et la Musique !

Une après-midi pour explorer les enjeux de notre alimentation avant de s’évader au rythme d’un concert de jazz improvisé.

À 15h, la Fête de la Science 2026 s’invite pour une exploration dédiée à la gastronomie et aux enjeux de santé. Cette conférence aborde la question des aliments innovants et transformés, en analysant notamment leurs impacts sur le développement des allergies. Des chercheurs et passionnés partageront leurs connaissances sur les modes de production et nos habitudes de consommation pour tenter de définir ce que seront les aliments de demain.

À partir de 17h, place à la musique avec le groupe Mauzz. Ce concert propose une expérience sonore originale à la croisée du répertoire classique et d’improvisations audacieuses. Ouvert à tout public, ce moment musical offre une plongée dans un univers jazz ancré sur le territoire des Mauges, idéal pour terminer la journée sur une note créative et rythmée.

Tout public .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

For this last date of the season, we’re mixing Science and Music!

L’événement Théâtre de l’Èvre Saveurs savantes et Jazz Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges