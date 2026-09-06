Informations pratiques

Théâtre de marionnette : Sortie de résidence « En-chaîne » à Sète le 18 septembre Salle de la Passerelle Sète Vendredi 18 septembre, 18h30

Dans le cadre du processus de création de son nouveau spectacle, la compagnie montpelliéraine DE TOUTES PIECES présente une sortie de résidence publique de la pièce « En-chaîne ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00.000+02:00

1



Salle de la Passerelle 503 Bd Pierre Mendès France, 34200 Sète Sète



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

