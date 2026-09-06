AGENDA · Sète
Théâtre de marionnette : Sortie de résidence « En-chaîne » à Sète le 18 septembre Salle de la Passerelle Sète
vendredi 18 septembre 2026 · Salle de la Passerelle · Sète
Informations pratiques
Théâtre de marionnette : Sortie de résidence « En-chaîne » à Sète le 18 septembre Salle de la Passerelle Sète Vendredi 18 septembre, 18h30
Dans le cadre du processus de création de son nouveau spectacle, la compagnie montpelliéraine DE TOUTES PIECES présente une sortie de résidence publique de la pièce « En-chaîne ».
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00.000+02:00
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Salle de la Passerelle 503 Bd Pierre Mendès France, 34200 Sète Sète
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