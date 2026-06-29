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Théâtre de rue Intégrale des 3 saisons Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets Montluçon

Théâtre de rue Intégrale des 3 saisons Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets Montluçon dimanche 20 septembre 2026.

Lieu
Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets
Adresse
27 rue des Faucheroux
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Montluçon

Théâtre de rue Intégrale des 3 saisons

Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Le Théâtre des Îlets, (Centre Dramatique National) en association avec la Ville de Montluçon vous proposent une aventure théâtrale inédite pour ouvrir la saison 2026/2027.
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Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18  billetterie@cdntdi.com

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English :

The Théâtre des Célests (National Drama Center), in partnership with the City of Montluçon, invites you to a unique theatrical adventure to kick off the 2026/2027 season.

L’événement Théâtre de rue Intégrale des 3 saisons Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme

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