Théâtre de rue Saison 1 L’Apprentissage Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets Montluçon

mercredi 16 septembre 2026 · Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets · Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Théâtre de rue Saison 1 L’Apprentissage

Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:30:00

fin : 2026-09-16 21:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Le Théâtre des Îlets, (Centre Dramatique National) en association avec la Ville de Montluçon vous proposent une aventure théâtrale inédite pour ouvrir la saison 2026/2027.

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Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

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English :

The Théâtre des Célests (National Drama Center), in partnership with the City of Montluçon, invites you to a unique theatrical adventure to kick off the 2026/2027 season.

L’événement Théâtre de rue Saison 1 L’Apprentissage Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme