Théâtre de rue Saison 1 L’Apprentissage Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets Montluçon
mercredi 16 septembre 2026 · Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Théâtre de rue Saison 1 L’Apprentissage
Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:30:00
fin : 2026-09-16 21:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Le Théâtre des Îlets, (Centre Dramatique National) en association avec la Ville de Montluçon vous proposent une aventure théâtrale inédite pour ouvrir la saison 2026/2027.
.
Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Théâtre des Célests (National Drama Center), in partnership with the City of Montluçon, invites you to a unique theatrical adventure to kick off the 2026/2027 season.
L’événement Théâtre de rue Saison 1 L’Apprentissage Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Soirée des nouveaux habitants Rue du château Montluçon 30 juin 2026
- Exposition Les Amis des Arts Shakers Montluçon 1 juillet 2026
- Le Fablab chez Albert Focus découpeuse laser Espace Boris Vian Montluçon 1 juillet 2026
- Atelier Massage bébé Médiathèque de Fontbouillant Montluçon 1 juillet 2026
- Apéro Jam du 109 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon 2 juillet 2026