Théâtre de rue Saison 2 D’Artagnan se dessine Cité médiévale autour du Jardin Wilson Montluçon
Théâtre de rue Saison 2 D’Artagnan se dessine Cité médiévale autour du Jardin Wilson Montluçon jeudi 17 septembre 2026.
Montluçon
Théâtre de rue Saison 2 D’Artagnan se dessine
Cité médiévale autour du Jardin Wilson 38-50 Boulevard Carnot Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17 21:20:00
Date(s) :
2026-09-17
Le Théâtre des Îlets, (Centre Dramatique National) en association avec la Ville de Montluçon vous proposent une aventure théâtrale inédite pour ouvrir la saison 2026/2027.
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Cité médiévale autour du Jardin Wilson 38-50 Boulevard Carnot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
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English :
The Théâtre des Célests (National Drama Center), in partnership with the City of Montluçon, invites you to a unique theatrical adventure to kick off the 2026/2027 season.
L’événement Théâtre de rue Saison 2 D’Artagnan se dessine Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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