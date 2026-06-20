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Théâtre de rue Saison 3 Les Ferrets ou l’Honneur de la Reine Place jean Jaurès Montluçon

Théâtre de rue Saison 3 Les Ferrets ou l’Honneur de la Reine Place jean Jaurès Montluçon vendredi 18 septembre 2026.

Lieu
Place jean Jaurès
Adresse
Autour du château des Ducs de Bourbon et de l'Hôtel de Ville
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Montluçon

Théâtre de rue Saison 3 Les Ferrets ou l’Honneur de la Reine

Place jean Jaurès Autour du château des Ducs de Bourbon et de l’Hôtel de Ville Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 21:45:00

Date(s) :
2026-09-18

Le Théâtre des Îlets, (Centre Dramatique National) en association avec la Ville de Montluçon vous proposent une aventure théâtrale inédite pour ouvrir la saison 2026/2027.
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Place jean Jaurès Autour du château des Ducs de Bourbon et de l’Hôtel de Ville Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18  billetterie@cdntdi.com

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English :

The Théâtre des Célests (National Drama Center), in partnership with the City of Montluçon, invites you to a unique theatrical adventure to kick off the 2026/2027 season.

L’événement Théâtre de rue Saison 3 Les Ferrets ou l’Honneur de la Reine Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme

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