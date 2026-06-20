Théâtre de rue Saison 3 Les Ferrets ou l’Honneur de la Reine Place jean Jaurès Montluçon vendredi 18 septembre 2026.

Montluçon

Théâtre de rue Saison 3 Les Ferrets ou l’Honneur de la Reine

Place jean Jaurès Autour du château des Ducs de Bourbon et de l’Hôtel de Ville Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 21:45:00

Date(s) :

2026-09-18

Le Théâtre des Îlets, (Centre Dramatique National) en association avec la Ville de Montluçon vous proposent une aventure théâtrale inédite pour ouvrir la saison 2026/2027.

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Place jean Jaurès Autour du château des Ducs de Bourbon et de l’Hôtel de Ville Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

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English :

The Théâtre des Célests (National Drama Center), in partnership with the City of Montluçon, invites you to a unique theatrical adventure to kick off the 2026/2027 season.

L’événement Théâtre de rue Saison 3 Les Ferrets ou l’Honneur de la Reine Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme