Théâtre de sciences binôme Martin est un poisson Mucem Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Théâtre de sciences binôme Martin est un poisson

Jeudi 17 septembre 2026 de 18h15 à 19h45. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:15:00

fin : 2026-09-17 19:45:00

Date(s) :

2026-09-17

A l’occasion du Festival des Sciences et des Arts 2026 d’Aix Marseille Université sur le thème Humain/Animal. Une aventure commune ? nous sommes heureux de vous inviter à la représentation de la pièce de théâtre Martin est un poisson.

Venez découvrir cette pièce écrite par Thomas Flahaut suite à sa rencontre avec Daniela Banarù, Maitresse de Conférences Aix-Marseille Université à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO / OSU Pythéas (AMU, Univ-Tln, CNRS, IRD)), qui étudie les causes de la raréfaction de la faune marine en Méditerranée !



Synopsis

Solane et Gojo traînent sur la corniche depuis dix ans, à contempler une mer mourante. Martin, le fils du pêcheur, les embarque dans une tentative désespérée pour la sauver.



Quand la science monte sur scène Martin est un poisson enfin présenté à Marseille

Après le Off du Festival d’Avignon, le Festival de La Reine Blanche à Paris et le Festival des Géants au Havre, Martin est un poisson enfin présenté à Marseille, ville qui a nourri sa création. C’est en effet à Marseille suite à sa rencontre avec la chercheuse en océanographie Daniela Bănaru que l’écrivain Thomas Flahaut a imaginé cette création de la série Binôme de la compagnie Les sens des mots. Cette pièce invite le public à découvrir une expérience singulière, à la croisée du théâtre, de la recherche scientifique et des grands bouleversements écologiques qui transforment aujourd’hui la Méditerranée. A l’issue de la représentation, Daniela Bănaru, Thomas Flahaut et les comédiens s’installent en bord de scène pour répondre aux questions du public.





Binôme est un dispositif original de théâtre art et science imaginé par Thibault Rossigneux, directeur de la compagnie Les sens des mots. Le principe est simple et singulier un.e scientifique rencontre un.e auteur.rice de théâtre pour un échange autour de ses recherches. De cette rencontre naît une œuvre artistique, sans que le texte ne soit écrit à l’avance.





Pour Martin est un poisson, le dialogue s’est noué entre Daniela Bănaru, maîtresse de conférences Aix-Marseille Université et chercheuse à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (OSU Pythéas CNRS, AMU, IRD, Université de Toulon), et l’écrivain Thomas Flahaut.



Leurs échanges ont porté sur les transformations de la Méditerranée surpêche, réchauffement climatique, apparition de nouvelles espèces, évolution des ressources halieutiques et fragilisation des écosystèmes marins.



À partir de cette matière scientifique, Thomas Flahaut a composé un texte où se mêlent poésie, humour et émotion. La pièce nous entraîne dans une réflexion sensible sur notre rapport à la mer, à l’alimentation et au vivant, mais aussi sur les choix individuels et collectifs auxquels nous confronte la transformation de notre environnement.



La soirée ne se limitera de plus pas à la représentation de la pièce. Elle permettra au public de découvrir également la rencontre scientifique et artistique dont elle est issue et d’approfondir le sujet avec ses différents protagonistes.



Le déroulé de la soirée sera le suivant

– 15 minutes de projection d’extraits de la rencontre filmée entre la scientifique et l’auteur ;

– 30 minutes de lecture mise en espace de la pièce par les comédiens de la compagnie Les sens des mots ;

– 5 minutes de projection vidéo de la réaction de la scientifique découvrant l’œuvre inspirée de ses recherches ;

– Un temps d’échange avec le public, réunissant artistes, scientifique et équipe du projet.



Ce dispositif crée un dialogue direct entre recherche, création contemporaine et société, et fait de la représentation un véritable espace d’échange et de partage des connaissances.



La représentation permet ainsi de rendre accessibles des questions scientifiques complexes autrement que par les formes traditionnelles de transmission des connaissances. Le théâtre fait appel à l’imaginaire, à l’émotion et au récit pour susciter une autre manière de comprendre et de questionner les transformations du monde. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@osupytheas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 2026 Science and Arts Festival at Aix-Marseille University, with the theme “Human/Animal.” A Shared Adventure? —we are pleased to invite you to a performance of the play *Martin Is a Fish*.

L’événement Théâtre de sciences binôme Martin est un poisson Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille