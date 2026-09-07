Théâtre des Bleus de Bar, Théâtre des Bleus de Bar, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Théâtre des Bleus de Bar 19 et 20 septembre Théâtre des Bleus de Bar Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Cette année, l’association « Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » célèbre les 10 ans de son chantier de réhabilitation de l’édifice inscrit au titre des Monuments historiques. L’équipe des bénévoles se mobilise pour créer des animations et entretenir ce lieu tout au long de l’année. Plusieurs visites sont proposées à l’occasion de ces Journées du patrimoine.

Théâtre des Bleus de Bar 7 rue du Roat Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 06.80.52.51.98 [{« type »: « phone », « value »: « 06.80.52.51.98 »}] Construit en béton armé vers 1900 par Claude‑Marcel Mayeur, commerçant et passionné, le théâtre avait été inauguré en 1902 sous le nom de Nouveau Théâtre. Transformé en salle de gymnastique dans les années 1970, il avait fermé définitivement en 2002. Occupé par les soldats français lors de la Première guerre, puis par les Allemands lors de la Seconde, squatté et vandalisé, il portait pourtant encore les traces d’un passé prestigieux : plafonds à caisson, acoustique remarquable, souvenirs d’un lieu populaire où se mariaient culture et sport, théâtre et ping-pong, mariages et bals.

Tout est parti d’un article dans le journal local en 2015, et de trois copains qui, par hasard, l’ont lu à quelques jours d’intervalle. Est évoqué le triste sort d’un théâtre à l’abandon. Étienne, Anthony et Loïc, amis d’enfance, se retrouvent autour d’un projet fou : sauver cet édifice abandonné…

Cette année, l’association « Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » célèbre les 10 ans de son chantier de réhabilitation de l’édifice inscrit au titre des Monuments historiques.

©Théâtre des Bleus de Bar