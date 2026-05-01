THÉÂTRE D’IMPRO Cie La Lichette vs la Cie Zimproloco | P200 à L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
THÉÂTRE D’IMPRO Cie La Lichette vs la Cie Zimproloco | P200 à L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin samedi 30 mai 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
THÉÂTRE D’IMPRO Cie La Lichette vs la Cie Zimproloco | P200 à L’Autre Lieu
Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 mai à 20h avec La Lichette pour un match face aux Zimproloco dans le P200 à L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .
Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
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English : THÉÂTRE D’IMPRO Cie La Lichette vs la Cie Zimproloco | P200 à L’Autre Lieu
L’événement THÉÂTRE D’IMPRO Cie La Lichette vs la Cie Zimproloco | P200 à L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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