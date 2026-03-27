Théâtre : Dis’Cours d’Histoire ! par la compagnie de la Lune d’ambre, Musée de la Vigne et du Vin du Jura, Arbois

Informations pratiques

Théâtre : Dis’Cours d’Histoire ! par la compagnie de la Lune d’ambre 19 et 20 septembre Musée de la Vigne et du Vin du Jura Jura

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De 14h et 16h

IN DOMO PUERITIA : Grandir en Gaule Romaine

Avec IULIA l’Educatrix :

L’enfance au temps de l’occupation romaine en Gaule : jeux, nourriture, habillement, croyances bien sûr, tout le quotidien de l’enfant gallo-romain à travers le personnage de sa nourrice plus d’un siècle après la romanisation.

De 15h et 17h

BENE SAPIAT ! : La Cuisine Gallo-Romaine

Avec OCTAVIA la Coqua :

La cuisine chez les gallo-romains du premier siècle, encore fortement influencée par leurs origines gauloises ? Il faut pourtant admettre que Rome fournit de très bonnes ressources alimentaires, bien fou qui s’en priverait !

Salle Bocat – Château-Pécauld

Musée de la Vigne et du Vin du Jura Rue du Château Pécauld, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384664045 https://www.arbois.fr/musee/musee-de-la-vigne-et-du-vin-du-jura La visite du Musée commence au pied du château Pécauld (XIIIe-XVIIIe siècles) dans les vignes plantées autour de la bâtisse, illustrant au fil des saisons les travaux du vigneron franc-comtois d’hier et d’aujourd’hui ainsi que les différents cépages de la région. Dans les caves voûtées sont présentées les différentes vinifications (vin jaune, vin de paille, macvin etc.) à côté d’un matériel qui évolue et se perfectionne avec le temps (pressoirs, foudres, alambic…). Dans les salles du rez-de-chaussée, l’histoire des communautés vigneronnes est évoquée à travers les crises qu’elles ont traversées (phylloxéra, grève de l’impôt), les fêtes et les traditions qui parfois se perpétuent jusqu’à présent (Biou par exemple), ses personnages illustres tel Louis Pasteur… Avec ce parcours de découverte de techniques viti-vinicoles et de traditions, le musée témoigne avant tout des particularités passées et présentes d’un vignoble ancien et réputé mais souvent méconnu.

14h et 16h

©Compagnie de la Lune d’ambre