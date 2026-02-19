Théâtre d’objets- Dans ma maison Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Théâtre d’objets- Dans ma maison

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Théâtre d’objets et marionnettes.

.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Object and puppet theater.

L’événement Théâtre d’objets- Dans ma maison Die a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme du Pays Diois