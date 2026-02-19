Théâtre d’objets- Dans ma maison Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Théâtre d’objets- Dans ma maison Médiathèque départementale Diois-Vercors Die mercredi 18 mars 2026.
Théâtre d’objets- Dans ma maison
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Théâtre d’objets et marionnettes.
.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Object and puppet theater.
L’événement Théâtre d’objets- Dans ma maison Die a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme du Pays Diois