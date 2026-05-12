Boussac-Bourg

Théâtre d’or l’Ours

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Deux pièces en un acte d’Anton Tchekhov. Une Noce par Marie Lopes et l’Ours avec Carlos Marulanda, Bruno Jouhet, Cécile Duval. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93

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English : Théâtre d’or l’Ours

L’événement Théâtre d’or l’Ours Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme