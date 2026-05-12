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Théâtre d’or l’Ours Boussac-Bourg

Théâtre d’or l’Ours Boussac-Bourg

Théâtre d’or l’Ours Boussac-Bourg dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Les Martinats

Ville : 23600 Boussac-Bourg

Département : Creuse

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Boussac-Bourg

Théâtre d’or l’Ours

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Deux pièces en un acte d’Anton Tchekhov. Une Noce par Marie Lopes et l’Ours avec Carlos Marulanda, Bruno Jouhet, Cécile Duval.   .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 

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English : Théâtre d’or l’Ours

L’événement Théâtre d’or l’Ours Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme

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