Théâtre d’or l’Ours Boussac-Bourg
Théâtre d’or l’Ours Boussac-Bourg dimanche 14 juin 2026.
Boussac-Bourg
Théâtre d’or l’Ours
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Deux pièces en un acte d’Anton Tchekhov. Une Noce par Marie Lopes et l’Ours avec Carlos Marulanda, Bruno Jouhet, Cécile Duval. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93
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English : Théâtre d’or l’Ours
L’événement Théâtre d’or l’Ours Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme
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