Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Théâtre Du Charbon dans les Veines

Avenue de l’Hermitage Palais des Congrès Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Samedi 06 mars 2027

Pièce de théâtre Du Charbon dans les Veines

Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage Salle Ravel .

Avenue de l’Hermitage Palais des Congrès Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Théâtre Du Charbon dans les Veines Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage