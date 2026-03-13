Théâtre Du Charbon dans les Veines Le Touquet-Paris-Plage
samedi 6 mars 2027 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Théâtre Du Charbon dans les Veines
Avenue de l’Hermitage Palais des Congrès Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06
fin : 2027-03-06
Date(s) :
2027-03-06
Samedi 06 mars 2027
Pièce de théâtre Du Charbon dans les Veines
Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage Salle Ravel .
Avenue de l’Hermitage Palais des Congrès Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Théâtre Du Charbon dans les Veines Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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