Théâtre Écris que tu m’embrasses Théâtre du Moulin

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date :

Dimanche 17 mars 2026 16:00:00

29 mars 2026 17:10:00

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-29

Écris que tu m’embrasses de Virginie Thirion

Pour ne pas partir à la guerre, Simon s’invente une cousine, Rosa. Il usurpe son identié, et le voilà devenu femme parmi les femmes de ses amis partis au front. Mais elles n’auront de cesse de lui trouver un correspondant de guerre … Et de lettre en lettre Simon/Rosa devient une vraie fausse femme de papier, une femme amoureuse, à ne plus savoir où il/elle en est ni qui il/elle est …Tout public

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 27 72 theatre.du.moulin@wanadoo.fr

English :

Écris que tu m’embrasses by Virginie Thirion

To avoid going off to war, Simon invents a cousin, Rosa. He usurps her identity, and becomes a woman among the wives of his friends at the front. But they never stop trying to find him a war correspondent… And from letter to letter, Simon/Rosa becomes a real false paper woman, a woman in love, who no longer knows where he/she is or who he/she is…

