Théâtre Eloquence et Improvisation Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS
lundi 24 août 2026 · Centre Paris Anim' Richard Wright · PARIS
Informations pratiques
Objectifs :
• Désinhiber l’expression orale
• Développer la confiance en soi et dans le groupe
• Encourager la prise de risque créatif
• Expérimenter le travail d’équipe
• Faciliter une transition douce vers
Démarches et planning
Chaque séance s’ouvre par une pratique somatique pour développer la pleine conscience et la disponibilité au groupe.
Jour 1 – Se rencontrer
Ancrage, jeux de confiance et premières dynamiques de groupe.
Jour 2 – Explorer
Création de personnages, récits muets et improvisations.
Jour 3 – Construire
Travail de la voix et création de saynètes.
Jour 4 – Transformer
Exploration des contrastes et répétitions.
Jour 5 – Partager
Présentation publique et moment convivial.
À noter : le matin un stage révisions d’ anglais peut compléter celui ci.
Inscriptions sur animactisce.org
Stage « Mille faces, même cœur » : Atelier d’expression scénique, théâtre et improvisation. Un atelier pour explorer, jouer, oser. À travers le théâtre et l’improvisation, chacun est invité à découvrir ses multiples facettes dans un cadre créatif, ludique et bienveillant. Un moment pour se reconnecter à soi et aux autres.
Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h30
payant
2,70 euros/heure.
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T16:30:00+02:00;2026-08-25T14:00:00+02:00_2026-08-25T16:30:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T16:30:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T16:30:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 PARIS
https://www.actisce.eu
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Richard Wright et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026