Théâtre Eloquence et Improvisation Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

Informations pratiques

Objectifs :

• Désinhiber l’expression orale

• Développer la confiance en soi et dans le groupe

• Encourager la prise de risque créatif

• Expérimenter le travail d’équipe

• Faciliter une transition douce vers

Démarches et planning

Chaque séance s’ouvre par une pratique somatique pour développer la pleine conscience et la disponibilité au groupe.

Jour 1 – Se rencontrer

Ancrage, jeux de confiance et premières dynamiques de groupe.

Jour 2 – Explorer

Création de personnages, récits muets et improvisations.

Jour 3 – Construire

Travail de la voix et création de saynètes.

Jour 4 – Transformer

Exploration des contrastes et répétitions.

Jour 5 – Partager

Présentation publique et moment convivial.

À noter : le matin un stage révisions d’ anglais peut compléter celui ci.

Inscriptions sur animactisce.org

Stage « Mille faces, même cœur » : Atelier d’expression scénique, théâtre et improvisation. Un atelier pour explorer, jouer, oser. À travers le théâtre et l’improvisation, chacun est invité à découvrir ses multiples facettes dans un cadre créatif, ludique et bienveillant. Un moment pour se reconnecter à soi et aux autres.

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h30

payant

2,70 euros/heure.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T16:30:00+02:00;2026-08-25T14:00:00+02:00_2026-08-25T16:30:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T16:30:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T16:30:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 PARIS

https://www.actisce.eu



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Richard Wright et trouvez le meilleur itinéraire

