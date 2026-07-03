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Théâtre Eloquence et Improvisation Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

lundi 24 août 2026 · Centre Paris Anim' Richard Wright · PARIS

Théâtre Eloquence et Improvisation Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Richard Wright
Adresse
76 bis rue de Rennes
Ville
75006 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>2,70 euros/heure.</p>

Objectifs :

• Désinhiber l’expression orale

• Développer la confiance en soi et dans le groupe

• Encourager la prise de risque créatif

• Expérimenter le travail d’équipe

• Faciliter une transition douce vers

Démarches et planning

Chaque séance s’ouvre par une pratique somatique pour développer la pleine conscience et la disponibilité au groupe.

Jour 1 – Se rencontrer

Ancrage, jeux de confiance et premières dynamiques de groupe.

Jour 2 – Explorer

Création de personnages, récits muets et improvisations.

Jour 3 – Construire

Travail de la voix et création de saynètes.

Jour 4 – Transformer

Exploration des contrastes et répétitions.

Jour 5 – Partager

Présentation publique et moment convivial.

À noter : le matin un stage révisions d’ anglais peut compléter celui ci.

Inscriptions sur animactisce.org

Stage « Mille faces, même cœur » : Atelier d’expression scénique, théâtre et improvisation. Un atelier pour explorer, jouer, oser. À travers le théâtre et l’improvisation, chacun est invité à découvrir ses multiples facettes dans un cadre créatif, ludique et bienveillant. Un moment pour se reconnecter à soi et aux autres.
Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h30
payant

2,70 euros/heure.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T16:30:00+02:00;2026-08-25T14:00:00+02:00_2026-08-25T16:30:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T16:30:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T16:30:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes  75006 PARIS
https://www.actisce.eu


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