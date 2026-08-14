Théâtre Emma aime Jeanne Théâtre Municipal Épinal
mardi 19 janvier 2027 · Théâtre Municipal · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Théâtre Emma aime Jeanne
Théâtre Municipal 1 Rue François Blaudez Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-01-19 00:00:00
fin : 2027-01-19
Date(s) :
2027-01-19
Emma la Clown nous offre de célébrer l’univers irremplaçable d’Anne Sylvestre, accompagnée de sa pianiste Nathalie Miravette.Tout public
23 .
Théâtre Municipal 1 Rue François Blaudez Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25
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English :
Emma the Clown invites us to celebrate the one-of-a-kind world of Anne Sylvestre, accompanied by her pianist, Nathalie Miravette.
L’événement Théâtre Emma aime Jeanne Épinal a été mis à jour le 2026-08-14 par OT EPINAL ET SA REGION
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