Théâtre Emma aime Jeanne Théâtre Municipal Épinal

Informations pratiques

Épinal

Théâtre Emma aime Jeanne

Théâtre Municipal 1 Rue François Blaudez Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-01-19 00:00:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-19

Emma la Clown nous offre de célébrer l’univers irremplaçable d’Anne Sylvestre, accompagnée de sa pianiste Nathalie Miravette.Tout public

23 .

Théâtre Municipal 1 Rue François Blaudez Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25

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English :

Emma the Clown invites us to celebrate the one-of-a-kind world of Anne Sylvestre, accompanied by her pianist, Nathalie Miravette.

L’événement Théâtre Emma aime Jeanne Épinal a été mis à jour le 2026-08-14 par OT EPINAL ET SA REGION