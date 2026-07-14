Théâtre | Emma (une vie) Salle polyvalente La Gare Eymet
samedi 21 novembre 2026 · Salle polyvalente La Gare · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Théâtre | Emma (une vie)
Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal Delattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Inspirée de Madame Bovary, la célèbre héroïne de Flaubert, Emma vit dans un petit village dans les années 1950. Mariée à un médecin, elle mène une vie sage, monotone, sans éclat. Mais au fond d’elle, un autre monde l’appelle celui des passions, du désir, de la liberté. En lisant les romans de Françoise Sagan, elle découvre qu’une autre existence est possible… et commence à rêver plus fort.
Sur scène, dans un dispositif immersif où les spectateurs sont au plus près des comédiens, Emma nous confie ses espoirs, ses élans et ses contradictions. Un spectacle intime et puissant, qui parle à toutes celles et ceux qui ont un jour voulu changer de vie.
Durée 1h30
À partir de 15 ans
Proposé par la Compagnie Le Glob
Réservation obligatoire 60 places uniquement .
Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal Delattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr
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English : Théâtre | Emma (une vie)
L’événement Théâtre | Emma (une vie) Eymet a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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