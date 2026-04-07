Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett Espace Frichet Luxeuil-les-Bains
Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett Espace Frichet Luxeuil-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett
Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Un paysage désolé, deux couples de personnages irrémédiablement présents racontent des histoires et
anecdotes désaccordées qui finissent pourtant par produire du sens et expriment quelque chose de la vie.
Vladimir, Estragon, Lucky et Pozzo meublent avec énergie l’attente. Par un concept d’écriture non formel
et différents niveaux de langage, Beckett écrit en 1952 une partition théâtrale majeure en rupture avec le
théâtre traditionnel. .
Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 31 88 75 lesteinteursdetextes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett
L’événement Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Visite du séchoir à jambon de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 19 mai 2026
- Concert Serge Cholley et ses acolytes Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 21 mai 2026
- 90 ans de la Musique de l’Air et de l’Espace Basilique Saint-Pierre Saint-Paul Luxeuil-les-Bains 21 mai 2026
- Visite spirituelle de la Basilique Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains 22 mai 2026
- Échanges avec une restauratrice d’art, Ecclesia, cité patrimoine, Luxeuil-les-Bains 23 mai 2026