Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett

Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un paysage désolé, deux couples de personnages irrémédiablement présents racontent des histoires et

anecdotes désaccordées qui finissent pourtant par produire du sens et expriment quelque chose de la vie.

Vladimir, Estragon, Lucky et Pozzo meublent avec énergie l’attente. Par un concept d’écriture non formel

et différents niveaux de langage, Beckett écrit en 1952 une partition théâtrale majeure en rupture avec le

théâtre traditionnel. .

Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 31 88 75 lesteinteursdetextes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett

L’événement Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD