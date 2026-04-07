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Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett Espace Frichet Luxeuil-les-Bains samedi 13 juin 2026.

Lieu : Espace Frichet

Adresse : 1 Avenue des Thermes

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett

Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Un paysage désolé, deux couples de personnages irrémédiablement présents racontent des histoires et
anecdotes désaccordées qui finissent pourtant par produire du sens et expriment quelque chose de la vie.
Vladimir, Estragon, Lucky et Pozzo meublent avec énergie l’attente. Par un concept d’écriture non formel
et différents niveaux de langage, Beckett écrit en 1952 une partition théâtrale majeure en rupture avec le
théâtre traditionnel.   .

Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 31 88 75  lesteinteursdetextes@gmail.com

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English : Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett

L’événement Théâtre En Attendant Godot de Samuel Beckett Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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