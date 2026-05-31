Théâtre en matinée, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
Théâtre en matinée, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan samedi 20 juin 2026.
Théâtre en matinée Samedi 20 juin, 10h00 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Par la classe « Initiation 3 » de Marion Davenport
L’Ermite qui parlait à la nature, de Grégory Charpenne :
Un Ermite vit des aventures extraordinaires au contact de la forêt. Chaque jour la nature lui offre un spectacle digne des plus grands cirques de tous les temps. Il voit des lapins faire de la magie, des loups jongler et des araignées qui déclament des poèmes. Quand un jour, un industriel frappe à sa porte et exige de voir ce spectacle haut en couleur que la nature produit chaque jour. Comment la forêt va-t-elle réagir à la venue de cet étranger ?
Entrée libre
Samedi 20 juin
10h – Auditorium, Pôle Culturel Chabran
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/
Théâtre en matinée
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