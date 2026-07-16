Théâtre en Platt E strich durch d’rechnung Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Théâtre en Platt E strich durch d’rechnung

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-01-24 15:00:00

fin : 2027-01-24 19:00:00

Date(s) :

2027-01-24

Imaginez un vieil oncle grabataire dont les proches, le neveu et son épouse vivant sous le même toit et à ses dépens, avaient pris les dispositions pour les funérailles, suite au rabais promis par les Pompes funèbres si l’oncle se décidait à mourir dans la semaine, et avaient même fait une promesse de dons d’organes à la science.

Plus est, pour aider le vieil oncle à mieux supporter son départ, ils avaient fait venir une étudiante en gériatrie. Seulement voilà, cette étudiante en gériatrie réveille en lui des souvenirs printaniers. Et il se décide à guérir !

Mais le neveu et son épouse, qui spéculent sur l’héritage, ne l’entendent pas de cette oreille. Ils vont tout faire pour éliminer le cher oncle, jusqu’à faire intervenir la mafia !

L’oncle se laissera-t-il éliminer ou au contraire les éliminera-t-il ? Voilà la question…

Placement numéroté.Tout public

10 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

Imagine an elderly, bedridden uncle whose relatives—his nephew and his wife, who lived under the same roof and at his expense—had made arrangements for the funeralfollowing a discount promised by the funeral home if the uncle decided to die within the week, and had even made a pledge to donate his organs to science.

What’s more, to help the old uncle cope better with his impending death, they had brought in a geriatric nursing student. But here’s the thing: this geriatric student stirs up memories of springtime in him. And he decides to get well!

But the nephew and his wife, who are eyeing the inheritance, aren’t having any of it. They’ll do everything they can to “eliminate” their dear uncle—even going so far as to bring in the mafia!

Will the uncle let himself be eliminated, or will he, on the contrary, eliminate them? That is the question…

Numbered placement.

L’événement Théâtre en Platt E strich durch d’rechnung Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH