Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires Centre Historique Istres
Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires Centre Historique Istres vendredi 17 juillet 2026.
Istres
Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires
Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21h30. Centre Historique 4 Place José Coto Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Une assemblée de copropriétaires avec les petits conflits de voisinages, la mesquinerie, les radins,… le tout présenté avec humour et dérision… !
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Centre Historique 4 Place José Coto Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
A condominium owners’ meeting filled with small neighbourhood disputes, pettiness, stinginess and everyday tensions… all presented with humour and self-mockery.
L’événement Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires Istres a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Istres
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