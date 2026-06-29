Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires Centre Historique Istres vendredi 17 juillet 2026.

Istres

Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21h30. Centre Historique 4 Place José Coto Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Une assemblée de copropriétaires avec les petits conflits de voisinages, la mesquinerie, les radins,… le tout présenté avec humour et dérision… !

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Centre Historique 4 Place José Coto Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

A condominium owners’ meeting filled with small neighbourhood disputes, pettiness, stinginess and everyday tensions… all presented with humour and self-mockery.

L’événement Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires Istres a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Istres