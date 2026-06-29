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Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires Centre Historique Istres

Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires Centre Historique Istres vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Centre Historique
Adresse
4 Place José Coto
Ville
13800 Istres
Département
Bouches-du-Rhône
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Istres

Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21h30. Centre Historique 4 Place José Coto Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Une assemblée de copropriétaires avec les petits conflits de voisinages, la mesquinerie, les radins,… le tout présenté avec humour et dérision… !
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Centre Historique 4 Place José Coto Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00  tourisme@istres.fr

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English :

A condominium owners’ meeting filled with small neighbourhood disputes, pettiness, stinginess and everyday tensions… all presented with humour and self-mockery.

L’événement Théatre en plein air Assemblée des cons de propriétaires Istres a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Istres

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