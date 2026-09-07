AGENDA · Miré
Théâtre en plein air, Miré, Miré
samedi 19 septembre 2026 · Miré
Informations pratiques
Théâtre en plein air 19 et 20 septembre Miré Maine-et-Loire
Tarif: 12 euros. Tarif réduit : 8 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Représentation théâtrale en extérieur.
Repli abrité en cas de mauvais temps
Miré Miré Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 30 08 99 86 Manoir du XVème siècle et jardins
Représentation théâtrale Parking
Représentation théâtrale en extérieur.
©Richard Lefer
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