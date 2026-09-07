Théâtre en plein air, Miré, Miré

Informations pratiques

Théâtre en plein air 19 et 20 septembre Miré Maine-et-Loire

Tarif: 12 euros. Tarif réduit : 8 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Représentation théâtrale en extérieur.

Repli abrité en cas de mauvais temps

Miré Miré Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 30 08 99 86 Manoir du XVème siècle et jardins

Représentation théâtrale Parking

Représentation théâtrale en extérieur.

©Richard Lefer