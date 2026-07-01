THÉÂTRE ENFANT STAGE Ispagnac
lundi 10 août 2026 · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
THÉÂTRE ENFANT STAGE
Ispagnac Lozère
Tarif : 45 – 45 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:15:00
Date(s) :
2026-08-10
La compagnie Imbido propose un stage de théâtre pour les enfants de 7 à 11 ans à Ispagnac du lundi 10 au vendredi 14 août, de 10h à 12h15.
La compagnie Imbido propose un stage de théâtre pour les enfants de 7 à 11 ans à Ispagnac du lundi 10 au vendredi 14 août, de 10h à 12h15 et un temps parent/enfant le vendredi 14 août.
Moi, ce SUPER *
Quand chaque geste ou parole devient une aventure palpitante ! .
Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08 cie.imbido@gmail.com
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English :
The Imbido theater company is offering a theater workshop for children ages 7 to 11 in Ispagnac from Monday, August 10, through Friday, August 14, from 10:00 a.m. to 12:15 p.m.
L’événement THÉÂTRE ENFANT STAGE Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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