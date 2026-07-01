Informations pratiques

Ispagnac

THÉÂTRE ENFANT STAGE

Ispagnac Lozère

Tarif : 45 – 45 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:15:00

Date(s) :

2026-08-10

La compagnie Imbido propose un stage de théâtre pour les enfants de 7 à 11 ans à Ispagnac du lundi 10 au vendredi 14 août, de 10h à 12h15.

La compagnie Imbido propose un stage de théâtre pour les enfants de 7 à 11 ans à Ispagnac du lundi 10 au vendredi 14 août, de 10h à 12h15 et un temps parent/enfant le vendredi 14 août.

Moi, ce SUPER *

Quand chaque geste ou parole devient une aventure palpitante ! .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08 cie.imbido@gmail.com

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English :

The Imbido theater company is offering a theater workshop for children ages 7 to 11 in Ispagnac from Monday, August 10, through Friday, August 14, from 10:00 a.m. to 12:15 p.m.

L’événement THÉÂTRE ENFANT STAGE Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes