Théâtre: Et la démocratie bordel, d’Oscar Castro, Ateliers de technochimie, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Théâtre: Et la démocratie bordel, d’Oscar Castro Samedi 19 septembre, 16h00 Ateliers de technochimie Val-de-Marne

Au chapeau, réservation obligatoire, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale vous invitent à découvrir leur belle usine: les machines, les stocks, les fours. Ces dernières années, l’usine devient également un berceau de création théâtrale !

A l’occasion des journées du patrimoine, la compagnie Objet Impossible vous présentera son spectacle, « Et la démocratie bordel », d’Oscar Castro.

Ateliers de technochimie 4 rue du Colombier 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cie.objet.impossible@gmail.com »}]

Spectacle « Et la démocratie bordel » d’Oscar Castro

© Bénédicte Fillon