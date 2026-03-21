Théâtre Face à la Mère Mulhouse
jeudi 10 décembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Théâtre Face à la Mère
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-10 20:00:00
fin : 2026-12-11 21:30:00
Date(s) :
2026-12-10 2026-12-11
Cette histoire intime résonne en chacun·e, tant elle évoque dans sa brillante construction la complexité des relations filiales dans ce qu’elles ont d’universel. C’est une déclaration d’amour, nourrie du désir de réconciliation et porteuse d’espoir.
Dans un pays lointain, Haïti, en proie à la violence et à la déraison, une mère meurt tragiquement. Quelques années plus tard, son fils choisit de la convoquer, par-delà la mort, pour lui confier, dans cet entretien différé, tout ce qu’il n’a jamais su et jamais osé lui dire. Si les mots de Jean-René Lemoine parlent des errances d’un territoire abandonné du monde, son récit n’est néanmoins ni historique ni politique. Il livre avant tout le récit d’une relation mère-fils intense avec ses incompréhensions, ses antagonismes, ses évidences, le poids de la distance, les souvenirs heureux, l’admiration mutuelle et la force de l’amour. Cette œuvre dit aussi l’exil d’une famille déchirée entre Haïti et l’Europe, les conflits intergénérationnels, et ce dont il faut se libérer pour accepter autant que faire se peut l’immense fragilité du monde. Un voyage intime, face à la mère…
A partir de 15 ans. .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
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English :
L’événement Théâtre Face à la Mère Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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