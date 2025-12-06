THÉÂTRE FEMME NON-RÉÉDUCABLE rue Saint-Michel Aurignac
THÉÂTRE FEMME NON-RÉÉDUCABLE rue Saint-Michel Aurignac vendredi 6 novembre 2026.
Aurignac
THÉÂTRE FEMME NON-RÉÉDUCABLE
rue Saint-Michel THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Ce spectacle vous est proposé par la Compagnie La Portée et sera suivi d’un échange débat avec Amnisty International.
Femme non-rééducable retrace la vie d’Anna Politkovskaïa, une figure héroïque de la liberté de la presse.
Le spectacle est le journal de bord d’une reporter incorruptible défiant un pouvoir violent et de sombres enjeux géopolitiques.
La journaliste Anna Politkovskaïa travaille pour Novaïa Gazeta, l’un des derniers organes de
presse indépendants de la Russie.
Au début des années 2000, elle enquête sur la guerre en Tchétchénie, où elle se rend
régulièrement.
Distribution Roxane Driay et Jóan Tauveron
Dès 14 ans
Durée 1h30 10 .
rue Saint-Michel THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
This performance is presented by the Compagnie La Portée and will be followed by a discussion with Amnesty International.
L’événement THÉÂTRE FEMME NON-RÉÉDUCABLE Aurignac a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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