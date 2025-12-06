THÉÂTRE FEMME NON-RÉÉDUCABLE rue Saint-Michel Aurignac

Aurignac

THÉÂTRE FEMME NON-RÉÉDUCABLE

rue Saint-Michel THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Ce spectacle vous est proposé par la Compagnie La Portée et sera suivi d’un échange débat avec Amnisty International.

Femme non-rééducable retrace la vie d’Anna Politkovskaïa, une figure héroïque de la liberté de la presse.

Le spectacle est le journal de bord d’une reporter incorruptible défiant un pouvoir violent et de sombres enjeux géopolitiques.

La journaliste Anna Politkovskaïa travaille pour Novaïa Gazeta, l’un des derniers organes de

presse indépendants de la Russie.

Au début des années 2000, elle enquête sur la guerre en Tchétchénie, où elle se rend

régulièrement.

Distribution Roxane Driay et Jóan Tauveron

Dès 14 ans

Durée 1h30 10 .

rue Saint-Michel THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This performance is presented by the Compagnie La Portée and will be followed by a discussion with Amnesty International.

L’événement THÉÂTRE FEMME NON-RÉÉDUCABLE Aurignac a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE