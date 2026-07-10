Informations pratiques

Saint-Louis

Théâtre Génération Mitterrand

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-08 20:00:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

10 mai 1981. Trois trentenaires fêtent la victoire de François Mitterrand. En 2022, les trois comparses votent Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. 2e épisode de la saga Huit Rois (nos présidents) , ce spectacle signé La Compagnie des Animaux en Paradis dresse l’autopsie tragi-comique d’une génération désenchantée, disséquée avec humour et férocité.

Une comédie endiablée piquée de politique vivante, à vous redonner le goût du militantisme. Avec son lot de volte-face, de reniements, de ruses, son précipité de cocasserie, cette farce a le rythme d’un vaudeville à la Feydeau. Le Monde

Cie Les Animaux en paradis

De Léo Cohen-Paperman

Dès 14 ans

Durée 1h15 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Génération Mitterrand Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue