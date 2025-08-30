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Théâtre : Guerre Oratorio, par la Cie Expression 7, Salle Simone Veil, Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Salle Simone Veil · Limoges

Théâtre : Guerre Oratorio, par la Cie Expression 7, Salle Simone Veil, Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Simone Veil
Adresse
2 rue de la Providence, 87000 Limoges
Ville
87085 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit.

Théâtre : Guerre Oratorio, par la Cie Expression 7 19 et 20 septembre Salle Simone Veil Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Guerre Oratorio
Théâtre par la compagnie Expression 7
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais je sais qu’il n’y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième. » Albert Einstein.
À travers cette création théâtrale, la compagnie Expression 7 interroge la guerre, ses ravages et la mémoire qu’elle laisse derrière elle. En convoquant les témoignages et les souvenirs de celles et ceux qui l’ont vécue, le spectacle questionne l’illusion de ses prétendues vertus et porte une réflexion profonde sur la violence des conflits.
Une œuvre engagée, sensible et percutante, qui invite à imaginer un monde où le mot « guerre » aurait définitivement disparu de notre vocabulaire.

Salle Simone Veil 2 rue de la Providence, 87000 Limoges Limoges 87085 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Guerre Oratorio

Guerre Ontatio © Isabelle Decoux

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