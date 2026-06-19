Théâtre J’aurais voulu être Jeff Bezos Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence
Théâtre J’aurais voulu être Jeff Bezos Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence jeudi 2 juillet 2026.
Aix-en-Provence
Théâtre J’aurais voulu être Jeff Bezos
Jeudi 2 juillet 2026 de 20h à 21h15. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02 21:15:00
Date(s) :
2026-07-02
J’aurais voulu être Jeff Bezos est un tourbillon satirique et festif qui lève le voile sur l’empire Amazon et son fondateur emblématique.
Mis en scène par Arthur Viadieu Collectif P4
Dans un cabaret aux multiples facettes, le Collectif P4 s’appuie sur des faits documentés et jongle avec les styles alexandrins, théâtre de boulevard, rap et autres surprises viennent distiller avec humour une réflexion corrosive autour de cet inquiétant personnage et son hydre tentaculaire. Farce grinçante et décalée, loin de toute tentation moralisatrice, à l’heure où les milliardaires de la technologie partent à la conquête de l’âme.
A partir de 10 ans.
Ouverture des portes à 19h30.
Texte & mise en scène Arthur Viadieu
Jeu Roma Blanchard, Chloé Chycki (en alternance avec Pauline Laurendeau), Bob Levasseur, Mathias Minne, Claire Olier
Création lumière Maxime Charrier
Régie Rémi Grillet (en alternance avec Maxime Charrier)
Scénographie Lucie Meyer
Diffusion Houria Djellalil
Remerciements Sarah Calcine et Anaïs Ancel
Production Collectif P4
Soutien ADAMI, Riom Saison Culturelle Accès-Soirs Scène Régionale Auvergne Rhône-Alpes, Théâtre de l’Echangeur, Nouveau Gare au théâtre, Théâtre de l’Œuvre Marseille, le Garage Théâtre de Cosne-sur-Loire
Mention spéciale du Prix Théâtre 13
Coup de cœur de la presse au festival d’Avignon 2024 .
Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
*I Wish I Were Jeff Bezos* is a satirical and festive whirlwind that lifts the veil on the Amazon empire and its iconic founder.
L’événement Théâtre J’aurais voulu être Jeff Bezos Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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