Théâtre La Crise de Coline Serreau Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Théâtre La Crise de Coline Serreau Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 2 décembre 2026.
Romans-sur-Isère
Théâtre La Crise de Coline Serreau Saison Romans Scènes 26-27
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:00:00
fin : 2026-12-02 20:00:00
Date(s) :
2026-12-02
De et avec Coline Serreau. Adaptation théâtrale de Samuel Tasinaje
Une satire vive, joyeuse, acide, plus actuelle que jamais.
Une comédie irrésistible et la radiographie féroce d’une époque non révolue
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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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English :
Written and performed by Coline Serreau. Stage adaptation by Samuel Tasinaje
A lively, joyful, biting satire that’s more relevant than ever.
An irresistible comedy and a scathing analysis of an era that is far from over
L’événement Théâtre La Crise de Coline Serreau Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme
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