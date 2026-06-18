Théâtre La Crise de Coline Serreau Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 2 décembre 2026.

Romans-sur-Isère

Théâtre La Crise de Coline Serreau Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:00:00

fin : 2026-12-02 20:00:00

Date(s) :

2026-12-02

De et avec Coline Serreau. Adaptation théâtrale de Samuel Tasinaje

Une satire vive, joyeuse, acide, plus actuelle que jamais.

Une comédie irrésistible et la radiographie féroce d’une époque non révolue

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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

Written and performed by Coline Serreau. Stage adaptation by Samuel Tasinaje

A lively, joyful, biting satire that’s more relevant than ever.

An irresistible comedy and a scathing analysis of an era that is far from over

L’événement Théâtre La Crise de Coline Serreau Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme