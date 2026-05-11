Théâtre La distance Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Théâtre La distance

Mardi 2 juin 2026 à partir de 20h30.

Mercredi 3 juin 2026 à partir de 19h30. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-03

Une bonne distance sépare le père et sa fille, qui tournent l’un autour de l’autre, sans se voir. 225 millions de kilomètres. on est en 2077, la fille vit sur Mars avec une partie de l’humanité en exil, le père est resté sur la terre, en piteux état.

Ça n’est pas si loin. Ils se racontent et nous racontent leur histoire sensible et intime, à peine catastrophique, aimante, humaniste, en mouvement perpétuel, comme un ballet familial à la douceur inquiétante, sur la musique des astres et autres satellites. Une histoire vaguement futuriste, au réalisme déconcertant, un peu la nôtre. On retrouve avec impatience l’écriture scénique, l’univers tendre et grave de Tiago Rodrigues, actuel directeur du Festival d’Avignon, sa générosité et cette façon unique qu’il a, avec les acteurs, de poser dans l’air les grosses questions, comme en apesanteur. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A good distance separates father and daughter, who revolve around each other without seeing each other. 225 million kilometers. The year is 2077, the daughter lives on Mars with part of humanity in exile, while the father remains on Earth, in a sorry state.

L’événement Théâtre La distance Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence