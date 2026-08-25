Informations pratiques

Perrusson

Théâtre La Grande Musique

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 16:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Représentation théâtrale par la compagnie Les Arthalistes La grande musique de Stéphane Guérin.

Représentation théâtrale par la compagnie Les Arthalistes La grande musique de Stéphane Guérin.

D’un bal de mariage à un studio de télévision, de Paris à Linz, les membres d’une même famille vont essayer de décrypter les secrets de leur drame familial. Et si les traumatismes vécus par nos parents, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents laissaient une trace sur leur descendance ? Le corps a une mémoire et on n’en a pas toujours conscience. .

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 03 92

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English :

Theater performance by the Les Arthalistes theater company: La grande musique by Stéphane Guérin.

L’événement Théâtre La Grande Musique Perrusson a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire