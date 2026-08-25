Théâtre La Grande Musique Perrusson
dimanche 6 décembre 2026 · Perrusson
Informations pratiques
Perrusson
Théâtre La Grande Musique
4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 16:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Représentation théâtrale par la compagnie Les Arthalistes La grande musique de Stéphane Guérin.
Représentation théâtrale par la compagnie Les Arthalistes La grande musique de Stéphane Guérin.
D’un bal de mariage à un studio de télévision, de Paris à Linz, les membres d’une même famille vont essayer de décrypter les secrets de leur drame familial. Et si les traumatismes vécus par nos parents, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents laissaient une trace sur leur descendance ? Le corps a une mémoire et on n’en a pas toujours conscience. .
4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 03 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater performance by the Les Arthalistes theater company: La grande musique by Stéphane Guérin.
L’événement Théâtre La Grande Musique Perrusson a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Perrusson (Indre-et-Loire)
- Concert Perrusson 12 septembre 2026
- Conférence les animaux et nous Perrusson 9 octobre 2026
- Art’In Perrusson Perrusson 21 novembre 2026
- Conférence 1940, comprendre la défaite Perrusson 27 novembre 2026