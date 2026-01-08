Théâtre La Puce à l’Oreille Zone industrielle Labarre Nérac

Théâtre La Puce à l’Oreille

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15

Comédie en trois actes de Georges Feydeau, vaudeville à quiproquos et à portes qui claquent.

Raymonde Chandebise ne comprend pas pourquoi son mari, Victor-Emmanuel, ne vient plus dans son lit. Elle en déduit immédiatement qu’il la trompe. Pour vérifier sa théorie, elle imagine un piège envoyer à son mari une lettre anonyme, prétendument écrite par une amante passionnée, lui donnant rendez-vous dans un hôtel louche de Paris, l’Hôtel du Minet-Galant.

À partir de là, tout s’emballe…

Sur réservation. Plein tarif 10,50€ Moins de 10 ans 5,50€ réduit 8,50€ .

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16

