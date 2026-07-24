Théâtre L’art d’avoir toujours raison Millau

Informations pratiques

Millau

Théâtre L’art d’avoir toujours raison

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-16

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

par Cie Cassandre

Comment, même et surtout lorsqu’on a tort, avoir toujours raison ? Deux experts de la GIRAFE, le Groupe interdisciplinaire de recherche pour l’accession aux fonctions électorales, exposent au public (autrement dit à un parterre de futurs candidats) tous les outils nécessaires pour le succès d’une campagne. Techniques d’argumentation, manipulation du langage, communication ministérielle de crise tout y passe.

Au fil d’une conférence redoutablement efficace, la Compagnie Cassandre débusque les codes de la communication politique, la stratégie insidieuse qui vide les mots de leur sens. Selon le linguiste Noam Chomsky, il faudrait des cours d’autodéfense intellectuelle à l’école pour renforcer nos démocraties. L’art d’avoir toujours raison met cette réflexion en pratique avec un humour décapant. À l’heure des fake-news et de l’IA, voici un geste théâtral salutaire !

Mise en scène Sébastien Valignat assisté de Guillaume Motte Écriture Sébastien Valignat, Logan de Carvalho Avec·Adeline Benamara, Sébastien Valignat Création vidéo, son Benjamin Furbacco Création lumière, scénographie Dominique Ryo Costume, visuel Bertrand Nodet Régie vidéo Clément Fessy Régie lumière Clément Lavenne Régie son Agathe Chevr

Une petite pépite très bien documenté, alternant discours sérieux et dialogues désopilants, ce spectacle est aussi une leçon de rhétorique politique. La Croix

Durée 1 h 20

Tout public à partir de 15 ans

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Pyramid

Autour du spectacle

18h30 Atelier d’éloquence pour les adultes et adolescents. Gratuit sur réservation mailys.besssiere@millau.fr.

19h Petite restauration par Le Pic Vert. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by Cie Cassandre

L’événement Théâtre L’art d’avoir toujours raison Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)