Théâtre L’art d’avoir toujours raison Millau
samedi 16 janvier 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Théâtre L’art d’avoir toujours raison
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-16
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
par Cie Cassandre
Comment, même et surtout lorsqu’on a tort, avoir toujours raison ? Deux experts de la GIRAFE, le Groupe interdisciplinaire de recherche pour l’accession aux fonctions électorales, exposent au public (autrement dit à un parterre de futurs candidats) tous les outils nécessaires pour le succès d’une campagne. Techniques d’argumentation, manipulation du langage, communication ministérielle de crise tout y passe.
Au fil d’une conférence redoutablement efficace, la Compagnie Cassandre débusque les codes de la communication politique, la stratégie insidieuse qui vide les mots de leur sens. Selon le linguiste Noam Chomsky, il faudrait des cours d’autodéfense intellectuelle à l’école pour renforcer nos démocraties. L’art d’avoir toujours raison met cette réflexion en pratique avec un humour décapant. À l’heure des fake-news et de l’IA, voici un geste théâtral salutaire !
Mise en scène Sébastien Valignat assisté de Guillaume Motte Écriture Sébastien Valignat, Logan de Carvalho Avec·Adeline Benamara, Sébastien Valignat Création vidéo, son Benjamin Furbacco Création lumière, scénographie Dominique Ryo Costume, visuel Bertrand Nodet Régie vidéo Clément Fessy Régie lumière Clément Lavenne Régie son Agathe Chevr
Une petite pépite très bien documenté, alternant discours sérieux et dialogues désopilants, ce spectacle est aussi une leçon de rhétorique politique. La Croix
Durée 1 h 20
Tout public à partir de 15 ans
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Pyramid
Autour du spectacle
18h30 Atelier d’éloquence pour les adultes et adolescents. Gratuit sur réservation mailys.besssiere@millau.fr.
19h Petite restauration par Le Pic Vert. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
by Cie Cassandre
L’événement Théâtre L’art d’avoir toujours raison Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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