Théâtre : “L’Autoportrait”, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Théâtre : “L’Autoportrait” Jeudi 15 octobre, 20h30 Espace la Fare Alais Gard

14 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Dans le cadre du nouveau festival de théâtre contemporain de Zadig et Compagnies.

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://zadigetcompagnies.com »}]

Création de la compagnie Momenta, mêlant théâtre et vidéo, pour questionner avec finesse, humour et philosophie le rapport entre l’artiste et son œuvre.