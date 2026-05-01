Mulhouse

Théâtre Le Choeur des Femmes

29 rue du Chanoine Henri Cetty Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-26 18:30:00

fin : 2026-05-26 21:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Découvrez l’histoire de Jean Atwood, une jeune interne extrêmement douée et ambitieuse, se destinant à la chirurgie gynécologique. Elle est obligée de faire ses six derniers mois d’études dans le service de médecine de la femme du docteur Franz Karma. Ce service dédié à l’écoute des femmes est loin de la séduire. Le conflit ouvert entre les deux médecins va les amener à passer un pacte une semaine pour décider ou non de travailler ensemble. Mais les patientes peuvent aussi apprendre aux soignants…

Spectacle théâtral inspiré du livre du médecin Martin Winckler, paru en 2009. Parkings conseillés Allée des platanes du site DMC (10 min à pied) Parking du Marché du canal couvert (8 min à pied)

Réservation obligatoire par mail. .

29 rue du Chanoine Henri Cetty Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 11 17 02 lechoeurdesfemmes@alsace.eu

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English :

L’événement Théâtre Le Choeur des Femmes Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace