Theâtre: Le Dîner chez les Français de V.Giscard d’Estaing (de Julien Campani et Léo Cohen-Paperman)., Ateliers de technochimie, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Theâtre: Le Dîner chez les Français de V.Giscard d’Estaing (de Julien Campani et Léo Cohen-Paperman). Samedi 19 septembre, 20h00 Ateliers de technochimie Val-de-Marne

Tarif au chapeau, réservation obligatoire, jauge maximum de 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale vous invitent à découvrir leur belle usine: les machines, les stocks, les fours. Ces dernières années, l’usine devient également un berceau de création théâtrale !

A l’occasion des journées du patrimoine, les compagnies en résidence joueront et chanteront leurs spectacles: la compagnie Minuit34 vous présentera sa dernière création, « Le Dîner chez les Français de V.Giscard d’Estaing », de Julien Campani et Léo Cohen-Paperman, mis en scène par Youlia Zimina. Des rires, des chants, et des enjeux politiques toujours d’actualité….

Ateliers de technochimie 4 rue du Colombier 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « Minuit34@outlook.com »}]

Spectacle « Le Dîner chez les Français de V.Giscard d’Estaing »

© Bénédicte Fillon