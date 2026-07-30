Informations pratiques

Saumur

Théâtre Le Dôme

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le théâtre est construit par Charles Joly-Leterme au 19e siècle dans le style néoclassique.

Parcours libre avec visite de la salle à l’italienne, du grand foyer et de la terrasse panoramique.

Explication de la salle à l’italienne en présence d’un médiateur culturel.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 17h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 93 50 00 ledome@saumurvaldeloire.fr

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English :

The theater was built by Charles Joly-Leterme in the 19th century in the Neoclassical style.

L’événement Théâtre Le Dôme Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME