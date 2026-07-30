Théâtre Le Dôme Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Théâtre Le Dôme
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le théâtre est construit par Charles Joly-Leterme au 19e siècle dans le style néoclassique.
Parcours libre avec visite de la salle à l’italienne, du grand foyer et de la terrasse panoramique.
Explication de la salle à l’italienne en présence d’un médiateur culturel.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 17h30. .
Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 93 50 00 ledome@saumurvaldeloire.fr
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English :
The theater was built by Charles Joly-Leterme in the 19th century in the Neoclassical style.
L’événement Théâtre Le Dôme Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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