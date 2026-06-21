Théâtre Le jeu de l’amour et du hasard -Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Théâtre Le jeu de l’amour et du hasard -Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 6 novembre 2026.
Romans-sur-Isère
Théâtre Le jeu de l’amour et du hasard -Saison Romans Scènes 26-27
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Marivaux / Collectif L’Emeute
Une course-poursuite à la recherche de l’amour vrai, où les jeux de séduction prennent l’allure d’une fête endiablée. Une mise en scène punchy et lumineuse !
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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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English :
Marivaux / L’Emeute Collective
A wild chase in search of true love, where the games of seduction take on the air of a wild party. A lively and vibrant production!
L’événement Théâtre Le jeu de l’amour et du hasard -Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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