Théâtre Le jeu de l’amour et du hasard -Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 6 novembre 2026.

Romans-sur-Isère

Théâtre Le jeu de l’amour et du hasard -Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Marivaux / Collectif L’Emeute



Une course-poursuite à la recherche de l’amour vrai, où les jeux de séduction prennent l’allure d’une fête endiablée. Une mise en scène punchy et lumineuse !

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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

Marivaux / L’Emeute Collective



A wild chase in search of true love, where the games of seduction take on the air of a wild party. A lively and vibrant production!

L’événement Théâtre Le jeu de l’amour et du hasard -Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme