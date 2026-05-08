Théâtre Le loup garou de Boulin TARBES Tarbes

Tarbes

Théâtre Le loup garou de Boulin

TARBES Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Par la Cie Sous les astres

Conte fantastique pour jeune public

Alors que la peste sévit dans les Pyrénées, le brave Houdon, laboureur, devra accepter une épreuve très étrange que lui propose la sorcière de Pouyastruc, pour sauver son père atteint par la maladie.

Trois sorcières sympathiques racontent cette histoire avec fantaisie et humour.

Le théâtre amateur est une source inépuisable de créativité, où chacun peut s’épanouir et s’exprimer pleinement. Et c’est bien plus qu’un simple divertissement. En osant monter sur scène, on se lance dans une aventure humaine et artistique qui peut transformer notre vision du monde et de nous- mêmes.

Tarbes en Scènes depuis 18 ans maintenant soutien les troupes amateurs en leur ouvrant ses salles. Depuis deux ans, le RDV est pris dans le très joli Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

Les Dimanches chez Monsieur Sarrazin, proposent un RDV par mois, l’occasion de découvrir le talent et la passion de ces compagnies amateures de la région. À vos agendas !

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TARBES Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

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English :

By Cie Sous les astres

Fantastic tale for young audiences

As the plague rages through the Pyrenees, the brave ploughman Houdon must accept a very strange test from the witch of Pouyastruc, to save his sick father.

Three sympathetic witches tell this story with fantasy and humor.

Amateur theater is an inexhaustible source of creativity, where everyone can develop and express themselves to the full. And it’s much more than just entertainment. By daring to take to the stage, we embark on a human and artistic adventure that can transform our vision of the world and of ourselves.

For 18 years now, Tarbes en Scènes has been supporting amateur troupes by opening its venues to them. For the past two years, the venue has been the pretty Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

Les Dimanches chez Monsieur Sarrazin (Sundays at Monsieur Sarrazin’s) offer one performance a month, an opportunity to discover the talent and passion of the region’s amateur companies. Mark your calendars!

L’événement Théâtre Le loup garou de Boulin Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65